Generalsanierung rechter Rhein So kommen ältere Reisende an analoge Tickets im SEV Cordula Sailer-Röttgers 17.07.2026, 06:00 Uhr

i So sehen die Busse des Schienenersatzverkehrs auf. Doch wie kommen Reisende an die Tickets? Philip Dulian/dpa

Seit etwa einer Woche läuft die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Ältere Reisende haben jedoch Schwierigkeiten, Tickets für den Ersatzverkehr zu kaufen, berichtet eine Bürgerinitiative. Sie hat bei der DB nachgefragt.

Seit etwa einer Woche ist die Bahnstrecke Troisdorf-Wiesbaden für die Generalsanierung der Trasse gesperrt. Bis zum 12. Dezember soll das so bleiben. In dieser Zeit setzt die Deutsche Bahn (DB) Ersatzbusse auf der Strecke ein. Doch gerade ältere Fahrgäste, die ihr Ticket nicht online kaufen können, stellt der Fahrkartenkauf nun vor Herausforderungen, berichtet die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn.







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