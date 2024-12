Hunsrück-Airport im Aufwind Was hat Ryanair am Hahn vor? 18.12.2024, 10:53 Uhr

i Das Vorfeld A, ein 2,5 Hektar großes Areal am Flughafen Hahn, wurde nun komplett saniert. Die Fläche bietet Platz für insgesamt sechs neue Abstellpositionen, etwa für Maschinen des Typs Boeing 737 oder A321. Triwo Hahn Airport/Kerstin Hübinger. Triwo Hahn Airport/Kerstin Hübin

Ryanair-Chef Michael O’Leary nennt den deutschen Flugmarkt „Desaster“, seine Airline kürzt ihr Angebot an vielen Airports. Doch am Hahn geht diese Entwicklung offenbar spurlos vorüber. Bleibt das so? Wir haben beim Branchenriesen nachgefragt.

Ryanair hält offenbar an seinen Expansionsplänen am Flughafen Hahn fest - allen Kürzungstendenzen beim Flugangebot in Deutschland insgesamt zum Trotz. Dass zum Sommerflugplan 2025 sogar neue Verbindungen aus dem Hunsrück dazukommen, wollte Airline-Sprecher Marcel Pouchain Meyer gegenüber unserer Zeitung zwar nicht bestätigen.

