Wer ist Ute Eiling-Hütig? Wofür steht die neue Bildungsministerin, die Ministerpräsident Gordon Schnieder aus Bayern nach Mainz lockte? Wir trafen die Politikerin zum exklusiven Interview. Zum ersten Mal spricht sie ausführlich über ihre Ziele.
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Ute Eiling-Hütig hat eine aufregende Zeit hinter sich – und noch eine aufregende Zeit vor sich: Seit Mitte Mai ist die 58-jährige, gerade erst in die CDU eingetretene Politikerin rheinland-pfälzische Bildungsministerin. Bis zur Bekanntgabe der neuen CDU-Minister in der Landesregierung hatte niemand im Land Eiling-Hütig auf dem Schirm.