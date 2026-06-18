Erstes exklusives Interview Was die neue Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig vorhat Bastian Hauck

Sebastian Stein 18.06.2026, 18:00 Uhr

i Nach Jahrzehnten mit SPD-Bildungsministerinnen und -Bildungsministern ist Ute Eiling-Hütig die erste CDU-Ministerin im rheinland-pfälzischen Bildungsressort. Unsere Zeitung traf die neue Ressortchefin in Mainz zum ersten ausführlichen Interview nach ihrer Ernennung. Alexander Sell

Wer ist Ute Eiling-Hütig? Wofür steht die neue Bildungsministerin, die Ministerpräsident Gordon Schnieder aus Bayern nach Mainz lockte? Wir trafen die Politikerin zum exklusiven Interview. Zum ersten Mal spricht sie ausführlich über ihre Ziele.

Ute Eiling-Hütig hat eine aufregende Zeit hinter sich – und noch eine aufregende Zeit vor sich: Seit Mitte Mai ist die 58-jährige, gerade erst in die CDU eingetretene Politikerin rheinland-pfälzische Bildungsministerin. Bis zur Bekanntgabe der neuen CDU-Minister in der Landesregierung hatte niemand im Land Eiling-Hütig auf dem Schirm.







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