Erstes exklusives Interview
Was die neue Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig vorhat
Nach Jahrzehnten mit SPD-Bildungsministerinnen und -Bildungsministern ist Ute Eiling-Hütig die erste CDU-Ministerin im rheinland
Nach Jahrzehnten mit SPD-Bildungsministerinnen und -Bildungsministern ist Ute Eiling-Hütig die erste CDU-Ministerin im rheinland-pfälzischen Bildungsressort. Unsere Zeitung traf die neue Ressortchefin in Mainz zum ersten ausführlichen Interview nach ihrer Ernennung.
Alexander Sell

Wer ist Ute Eiling-Hütig? Wofür steht die neue Bildungsministerin, die Ministerpräsident Gordon Schnieder aus Bayern nach Mainz lockte? Wir trafen die Politikerin zum exklusiven Interview. Zum ersten Mal spricht sie ausführlich über ihre Ziele.

Lesezeit 8 Minuten
Ute Eiling-Hütig hat eine aufregende Zeit hinter sich – und noch eine aufregende Zeit vor sich: Seit Mitte Mai ist die 58-jährige, gerade erst in die CDU eingetretene Politikerin rheinland-pfälzische Bildungsministerin. Bis zur Bekanntgabe der neuen CDU-Minister in der Landesregierung hatte niemand im Land Eiling-Hütig auf dem Schirm.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten