Schnieders Regierungserklärung
Was der neue Ministerpräsident dem Land verspricht
Seit vier Wochen ist Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) im Amt. Der Start verlief holprig. Nun hat der Landeschef im Landt
Seit vier Wochen ist Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) im Amt. Der Start verlief holprig. Nun hat der Landeschef im Landtag seine inhaltlichen Schwerpunkte präsentiert.
Hannes Albert. Hannes Albert/dpa

Seit vier Wochen ist Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) im Amt. Der Start verlief holprig. Nun hat der Landeschef im Landtag seine inhaltlichen Schwerpunkte präsentiert.

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Schwarz-Rot begann vielversprechend. Binnen weniger Wochen hatten sich CDU und SPD in Rheinland-Pfalz erst auf ein Sondierungspapier und dann auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. All das nahezu geräuschlos. Mit der Wahl Gordon Schnieders zum neuen Ministerpräsidenten endete diese kurze vertrauensvolle Phase nach der Landtagswahl.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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