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Kerosin-Regen über RLP: Lufthansa-Jet lässt Sprit ab
Ein Lufthansa-Airbus kehrte kurz nach dem Start in Frankfurt wegen eines Defekts wieder um – und ließ über Eifel, Hunsrück und d
Ein Lufthansa-Airbus kehrte kurz nach dem Start in Frankfurt wegen eines Defekts wieder um – und ließ über Eifel, Hunsrück und der Pfalz tonnenweise Kerosin ab. Das stößt auf Kritik (Symbolfoto).
Frank Rumpenhorst. picture alliance / Frank Rumpenhorst/dpa

Ein Lufthansa-Airbus kehrt kurz nach dem Start in Frankfurt wegen eines Defekts wieder um – und lässt über Eifel, Hunsrück und der Pfalz tonnenweise Kerosin ab. Das stößt auf Kritik.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Lufthansa-Passagiermaschine, die in Frankfurt mit Ziel Chicago gestartet war, musste vergangene Woche kurz nach dem Abflug wegen Problemen mit der Bordelektronik umkehren. Bevor der Airbus A340-313 wieder in Frankfurt landete, ließ der Pilot auch über Teilen von Rheinland-Pfalz insgesamt knapp 50 Tonnen Treibstoff ab, um das Gewicht für die Landung zu verringern.

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