Fischer und Alt ernannt Neue Landesbeauftragte für Buga und Unesco-Welterbe 16.06.2026, 16:08 Uhr

i Vanessa Fischer ist nicht nur Landesbeauftragte für den Wiederaufbau, sondern auch für die Buga. Denis Alt kümmert sich um das Unesco-Welterbe im Land. Jonas Birk/MKBWK

Bislang lag die Zuständigkeit für Buga und Welterbe innerhalb der Landesregierung im Innenministerium. Jetzt sind beide Themen in Sven Teubers Kommunalministerium gewechselt. Damit einher geht ein Wechsel bei den Spitzenpersonalien.

Der Ministerrat, also das rheinland-pfälzische Kabinett, hat zwei weitere Landesbeauftragte ernannt. Wie das neue Kommunalministerium mitteilt, ist Staatssekretärin Vanessa Fischer (SPD) künftig nicht nur für den Wiederaufbau im Ahrtal, sondern auch für die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal 2029 zuständig.







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