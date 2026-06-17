Schwarz-Rot-Gold auf Flaschen?
Das hält die Weinbranche in RLP vom „Deutschlanddeckel“
Vorbild Österreich: Im Nachbarland tragen Weine ab einer bestimmten Qualitätsstufe die Nationalfarben an der Kapsel. Eine solche
Vorbild Österreich: Im Nachbarland tragen Weine ab einer bestimmten Qualitätsstufe die Nationalfarben an der Kapsel. Eine solche Banderole könnte auch die Sichtbarkeit von deutschem Wein erhöhen, finden Unionspolitiker. Wie reagiert die Weinbranche im Weinland Rheinland-Pfalz?
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Schwarz-Rot-Gold auf allen Weinflaschen? Unionspolitiker bringen eine Marketingidee für deutsche Tropfen nach österreichischem Vorbild ins Gespräch. So reagieren die zuständige Ministerin, Verbände und Winzer im Weinland Rheinland-Pfalz.

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Der Weinkonsum geht hierzulande zurück – und darunter leidet die Weinwirtschaft insbesondere in den deutschen Anbaugebieten. Aus Kreisen der CDU/CSU auf Bundesebene kommt jetzt ein Vorschlag, der das Marketing für deutsche Weine voranbringen soll: Nach österreichischem Vorbild könnte eine Deutschlandfahne auf dem Flaschendeckel die Weinkäufer dazu animieren, heimische Produkte zu kaufen.

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Rheinland-PfalzWeinbau

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