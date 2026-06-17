Schwarz-Rot-Gold auf allen Weinflaschen? Unionspolitiker bringen eine Marketingidee für deutsche Tropfen nach österreichischem Vorbild ins Gespräch. So reagieren die zuständige Ministerin, Verbände und Winzer im Weinland Rheinland-Pfalz.
Lesezeit 5 Minuten
Der Weinkonsum geht hierzulande zurück – und darunter leidet die Weinwirtschaft insbesondere in den deutschen Anbaugebieten. Aus Kreisen der CDU/CSU auf Bundesebene kommt jetzt ein Vorschlag, der das Marketing für deutsche Weine voranbringen soll: Nach österreichischem Vorbild könnte eine Deutschlandfahne auf dem Flaschendeckel die Weinkäufer dazu animieren, heimische Produkte zu kaufen.