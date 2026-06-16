Autor, Songschreiber, TV-Moderator und Sterbebegleiter: Mirko Klos hat viele Leben gelebt. Nun bringt er Ende Oktober in Lahnstein sein Musical „Lahnrock Airways“ auf die Bühne – entstanden aus einem überraschenden Geistesblitz.
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Eigentlich wollte Mirko Klos in Lahnstein nur einen Bekannten besuchen: Jörg Altenrath, seit dieser Spielzeit künstlerischer Leiter des Theaters Lahnstein. Man kannte sich von einem Kulturprojekt zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Gelsenkirchen, Altenrath wollte Klos seine neue Wirkungsstätte zeigen.