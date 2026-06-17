Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz sollen künftig mehr Geld bekommen – stufenweise. Das ist im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung verankert. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie steht es um den Zeitplan? Und hat das Auswirkungen?
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Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer bilden unter Lehrkräften in Rheinland-Pfalz noch immer das Schlusslicht in Sachen Bezahlung. Noch. Denn die neue schwarz-rote Regierung will das ändern. Während nämlich alle anderen Lehrkräfte der Besoldungsgruppe A13 angehören, werden die Grundschullehrkräfte nach A12 bezahlt.