Kleine Anfrage der Grünen
Wann Grundschullehrer in RLP mehr Geld bekommen
Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz sollen künftig mehr Geld bekommen - und zwar stufenweise. Das zumindest ist im Koalition
Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz sollen künftig mehr Geld bekommen - und zwar stufenweise. Das zumindest ist im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung verankert. Was das bedeutet und wie der konkrete Zeitplan aussieht? Das wollen nun zwei Grünen-Abgeordnete wissen. Antworten auf ihre Kleine Anfrage gibt nun das Bildungsministerium. (Symbolfoto)
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz sollen künftig mehr Geld bekommen – stufenweise. Das ist im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung verankert. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie steht es um den Zeitplan? Und hat das Auswirkungen?

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Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer bilden unter Lehrkräften in Rheinland-Pfalz noch immer das Schlusslicht in Sachen Bezahlung. Noch. Denn die neue schwarz-rote Regierung will das ändern. Während nämlich alle anderen Lehrkräfte der Besoldungsgruppe A13 angehören, werden die Grundschullehrkräfte nach A12 bezahlt.

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Rheinland-PfalzPolitik

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