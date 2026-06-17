Kleine Anfrage der Grünen Wann Grundschullehrer in RLP mehr Geld bekommen Hannah Klein 17.06.2026, 08:00 Uhr

i Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz sollen künftig mehr Geld bekommen - und zwar stufenweise. Das zumindest ist im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung verankert. Was das bedeutet und wie der konkrete Zeitplan aussieht? Das wollen nun zwei Grünen-Abgeordnete wissen. Antworten auf ihre Kleine Anfrage gibt nun das Bildungsministerium. (Symbolfoto) Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz sollen künftig mehr Geld bekommen – stufenweise. Das ist im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung verankert. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie steht es um den Zeitplan? Und hat das Auswirkungen?

Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer bilden unter Lehrkräften in Rheinland-Pfalz noch immer das Schlusslicht in Sachen Bezahlung. Noch. Denn die neue schwarz-rote Regierung will das ändern. Während nämlich alle anderen Lehrkräfte der Besoldungsgruppe A13 angehören, werden die Grundschullehrkräfte nach A12 bezahlt.







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