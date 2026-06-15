Temperaturen steigen stark an So heiß wird die Hitzewelle im Norden von RLP Tim Kosmetschke 15.06.2026, 16:09 Uhr

i Von Mittwoch an sind in Rheinland-Pfalz Sonnenschirme wieder gefragter als Regenschirme. Der Sommer kehrt zurück. Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Bislang zeigte sich der Juni wenig sommerlich an Rhein und Mosel. Das ändert sich in den nächsten Tagen gravierend. Eine neue Hitzewelle rollt auf den Norden von Rheinland-Pfalz zu. Wann es wo wie heiß wird – wir haben eine Meteorologin gefragt.

Jetzt wird’s mal wieder richtig Sommer in Rheinland-Pfalz: Nach wechselhaften, regnerischen und teils relativ kühlen Tagen steigen im Verlauf der Woche die Temperaturen spürbar an. „Die erwartete Hitzewelle schleicht sich sozusagen aus Frankreich allmählich an“, blickt Meteorologin Britta Siebert-Sperl vom Ingelheimer Dienst Wetterkontor auf die kommenden Tage.







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