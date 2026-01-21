Jörg Teusch im Interview Was der Kröv-Einsatzleiter Feuerwehren in RLP empfiehlt Tim Kosmetschke 21.01.2026, 14:00 Uhr

i Jörg Teusch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, aufgenommen am Rande der Abrissarbeiten rund um das teilweise eingestürzte Hotel. Teusch ist regelmäßig zu Gast bei Feuerwehren im Land, um über die besondere Lage im August 2024 zu sprechen. Laszlo Pinter. picture alliance/dpa

Als im August 2024 die Reichsschenke zum Ritter Götz in Kröv an der Mosel zum Teil einstürzte, stand Jörg Teusch als Einsatzleiter der Feuerwehr vor einer gigantischen Sonderlage. Wir haben ihn gefragt, was die Wehren im Land aus Kröv lernen können.

Die Tragödie von Kröv wirkt auch eineinhalb Jahre später noch nach. Zwei Menschen kamen ums Leben, als im August 2024 das Hotel Reichsschenke zum Ritter Götz in der Moselgemeinde zum Teil einstürzte. Aber auch für die Überlebenden prägt das Unglück nach wie vor Alltag und Leben.







