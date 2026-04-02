Touristiker zum Autobahnbau
Was der A1-Lückenschluss dem Eifel-Tourismus bringt
Die Autobahn A1 endet bei Kelberg. Doch die insgesamt gut 25 Kilometer lange Lücke bis nach Blankenheim in NRW soll geschlossen
Die Autobahn A1 endet bei Kelberg. Doch die insgesamt gut 25 Kilometer lange Lücke bis nach Blankenheim in NRW soll geschlossen werden. Das könnte Vorteile für den Tourismus in der Eifel haben.
Thomas Frey/dpa

Urlaub in der Eifel – das könnte für Reisende mit einer durchgehenden A1 einfacher werden. Doch die genauen Auswirkungen der Straße auf den Tourismus lassen sich laut der Eifel Tourismus GmbH noch nicht absehen. Bei Planungen war sie jedoch im Blick.

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Der Lückenschluss der A1 könnte zum Pluspunkt für den Tourismus in der Eifel werden. „Wir stehen dem Lückenschluss positiv gegenüber, aber wir können die Auswirkungen noch nicht einordnen“, erklärt die Eifel Tourismus GmbH. Vor Kurzem sind vorbereitende Arbeiten für das Teilstück der Autobahn zwischen Kelberg und Adenau angelaufen.

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