Generalsanierung rechter Rhein
DB bietet Extra-Seite zum Schienenersatzverkehr
Während der Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer richtet die DB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Ein
Während der Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer richtet die DB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Eine neue Internetseite informiert über die geplanten Verbindungen.
Armin Weigel. picture alliance/dpa

Am 10. Juli startet mit der Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer eine Großbaustelle der Deutschen Bahn. Zwischen Troisdorf und Wiesbaden fahren Ersatzbusse. Um darüber zu informieren, hat die DB eine neue Website eingerichtet.

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Fünf Monate lang wird die Bahnstrecke am rechten Rheinufer ab dem 10. Juli gesperrt sein. Die Generalsanierung der Trasse steht an. In dieser Zeit werden auf der 160 Kilometer langen Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden keine Personenzüge fahren. Die Bahn richtet stattdessen Ersatzbuslinien ein.

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