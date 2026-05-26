Kuriose Lotto-Gewinne
Wenn tierische Helfer die Glückszahlen tippen
Eine Spielerin füllt einen Lottoschein aus. Dann und wann haben in Rheinland-Pfalz auch schon Tiere dafür gesorgt, dass ihre Bes
Eine Spielerin füllt einen Lottoschein aus. Dann und wann haben in Rheinland-Pfalz auch schon Tiere dafür gesorgt, dass ihre Besitzer die richtigen Zahlen auf dem Tippschein ausfüllten.
Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Tierisches Glück: Ein Wellensittich und ein Pudel brachten ihren Besitzern einst Millionen. Ob ein frisch gekürter Glückspilz aus der Eifel ebenfalls tierischen Beistand hatte, ist allerdings nicht überliefert. 

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Wie heißt es noch gleich? Manchmal muss man dem Glück etwas auf die Sprünge helfen. Das gilt offenbar auch für das Tippen auf die richtigen Lotto-Zahlen. Gefragt nach kuriosen Geschichten rund um die richtigen Glückszahlen kann Clemens Buch, Pressesprecher von Lotto Rheinland-Pfalz, nicht nur von Menschen mit dem richtigen Spürsinn für die Lotterie berichten.

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