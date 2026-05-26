Tierisches Glück: Ein Wellensittich und ein Pudel brachten ihren Besitzern einst Millionen. Ob ein frisch gekürter Glückspilz aus der Eifel ebenfalls tierischen Beistand hatte, ist allerdings nicht überliefert.
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Wie heißt es noch gleich? Manchmal muss man dem Glück etwas auf die Sprünge helfen. Das gilt offenbar auch für das Tippen auf die richtigen Lotto-Zahlen. Gefragt nach kuriosen Geschichten rund um die richtigen Glückszahlen kann Clemens Buch, Pressesprecher von Lotto Rheinland-Pfalz, nicht nur von Menschen mit dem richtigen Spürsinn für die Lotterie berichten.