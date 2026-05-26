Kuriose Lotto-Gewinne Wenn tierische Helfer die Glückszahlen tippen Anke Mersmann 26.05.2026, 17:01 Uhr

i Eine Spielerin füllt einen Lottoschein aus. Dann und wann haben in Rheinland-Pfalz auch schon Tiere dafür gesorgt, dass ihre Besitzer die richtigen Zahlen auf dem Tippschein ausfüllten. Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Tierisches Glück: Ein Wellensittich und ein Pudel brachten ihren Besitzern einst Millionen. Ob ein frisch gekürter Glückspilz aus der Eifel ebenfalls tierischen Beistand hatte, ist allerdings nicht überliefert.

Wie heißt es noch gleich? Manchmal muss man dem Glück etwas auf die Sprünge helfen. Das gilt offenbar auch für das Tippen auf die richtigen Lotto-Zahlen. Gefragt nach kuriosen Geschichten rund um die richtigen Glückszahlen kann Clemens Buch, Pressesprecher von Lotto Rheinland-Pfalz, nicht nur von Menschen mit dem richtigen Spürsinn für die Lotterie berichten.







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