Vorschau IMUKO
Ein Festival im Zeichen des Cellos
Das Deutsche Kammerorchester Berlin kommt am 5. Juni zum Imuko-Konzert "Haydn im Fokus" in die Koblenzer Rhein-Mosel-Halle.
Das Deutsche Kammerorchester Berlin kommt am 5. Juni zum Imuko-Konzert "Haydn im Fokus" in die Koblenzer Rhein-Mosel-Halle.
Constanze Vielgosz

Mit den beiden Haydn-Cellokonzerten widmet sich Benedict Kloeckner beim Internationalen Musikfestival Koblenz zwei der wichtigen Werke seines Instruments – und sucht dabei gemeinsam mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin einen neuen Zugang.

Lesezeit 3 Minuten
Es kommt eben nicht immer auf die Größe an: Wenn es um die schiere Vielzahl an Solokonzerten für ihr Instrument geht, haben die Cellisten dieser Welt im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen mit der Geige das Nachsehen. Die wendige Violine war schon weit früher als Soloinstrument in den Mittelpunkt gerückt als das Cello, das lange vor allem als Begleit- und Continuoinstrument diente.

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