Sommerfestival MMF Wo Soul auf Festungsmauern trifft Claus Ambrosius 25.05.2026, 16:40 Uhr

i Cosmo Klein zählt seit vielen Jahren zu den markanten Stimmen zwischen Soul, Funk und Pop in Deutschland, zum Festivalfinale tritt er am 23. August mit der SWR Big Band auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein auf. Boris Breuer

Das Mittelrhein Musik Festival verbindet Jazz, Funk und Weltmusik mit außergewöhnlichen Orten – und hat sich damit sein Publikum erarbeitet, dass neben den großen Namen des Festivals auch Newcomer zu schätzen weiß.

Zwischen Jazz, Soul und Weltmusik und mit besonderen Spielorten setzt das Mittelrhein Musik Festival auch in diesem Sommer wieder auf musikalische Entdeckungen abseits ausgetretener Pfade – und Festivalleiterin Sonja Kitz spürt dabei Rückenwind: Der Vorverkauf laufe „sehr vielversprechend“, einige Konzerte sind sogar schon ausverkauft, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







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