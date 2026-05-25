Das Mittelrhein Musik Festival verbindet Jazz, Funk und Weltmusik mit außergewöhnlichen Orten – und hat sich damit sein Publikum erarbeitet, dass neben den großen Namen des Festivals auch Newcomer zu schätzen weiß.
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Zwischen Jazz, Soul und Weltmusik und mit besonderen Spielorten setzt das Mittelrhein Musik Festival auch in diesem Sommer wieder auf musikalische Entdeckungen abseits ausgetretener Pfade – und Festivalleiterin Sonja Kitz spürt dabei Rückenwind: Der Vorverkauf laufe „sehr vielversprechend“, einige Konzerte sind sogar schon ausverkauft, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.