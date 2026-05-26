Heeresmusikkorps Koblenz Heeresmusikkorps feiert mit Sicherheit Claus Ambrosius 26.05.2026, 15:17 Uhr

i Bühnenerfahren zeigte sich das Heeresmusikkorps Koblenz beim Musikfest der Bundeswehr 2026 - am 30. Mai lädt das Ensemble anlässlich seines 70-jährigen Bestehens zum Juiläumsfest in die Gneisenaukaserne in Koblenz ein. Bundeswehr/Pierre Johne

Sinfonisches Blasorchester, Jazzkombo und „Großer Zapfenstreich“: Das Heeresmusikkorps Koblenz feiert am 30. Mai sein 70-Jahres-Jubiläum. Die Bundeswehr betont jedoch: Andere Kasernenbereiche bleiben tabu.

Wenn am Samstag, 30. Mai, das Heeresmusikkorps Koblenz sein 70-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Jubiläumsfest begeht (wir berichteten), ist die interessierte Öffentlichkeit eingeladen, das Traditionsensemble in seiner Wirkungsstätte, der Gneisenaukaserne auf der Horchheimer Höhe, zu besuchen – dabei sollte man allerdings keinen „Tag der offenen Tür“ im herkömmlichen Sinne erwarten, teilt das Heeresmusikkorps mit.







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