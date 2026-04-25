Im neuen Weinpodcast „Kork & Schrauber“ der Rhein-Zeitung dreht sich in zehn Folgen alles um Wein. In der ersten Folge nehmen die Hosts das Deutsche Weininstitut (DWI) unter die Lupe und gehen der Frage nach: Wie steht es um den deutschen Wein?

i Kristine Bäder und René Harth haben in Folge eins von "Kork & Schrauber", dem Weinpodcast der Rhein-Zeitung, Steffen Schindler (Mitte) zu Gast. Christian Mack

In der ersten Episode des neuen Weinpodcasts „Kork & Schrauber“ der Rhein-Zeitung blicken die Hosts, Kristine Bäder und René Harth, hinter die Kulissen des Deutschen Weininstituts (DWI) in Bodenheim. Das DWI bewirbt den deutschen Wein im In- und Ausland. Gerade sind aber die Zeiten für die deutschen Winzerinnen und Winzer alles andere als rosig.

Die Hosts haben sich Steffen Schindler als Gesprächspartner ins Podcaststudio der Rhein-Zeitung eingeladen. Er ist langjähriger Marketingleiter des DWI, der wie kaum ein anderer weiß, wie man Riesling, Spätburgunder & Co. weltweit ins Rampenlicht rückt. Er schildert im Gespräch nicht nur, wie sich das DWI finanziert und welche kreativen Strategien den Inlandsabsatz ankurbeln sollen, sondern gibt auch Einblick in seinen Weg zum DWI.

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Im Gespräch geht es um unterhaltsame Anekdoten aus Schindlers Berufsleben und um spannende Analysen zur Weltpolitik: Sind Abkommen mit dem Mercosur oder der Markteintritt in Indien echte Wachstumschancen für unsere Winzer oder doch wieder nur bürokratische Hürden?

Darüber hinaus beleuchtet die Folge, wie die Branche auf den Weltmarkt und ein verändertes Konsumverhalten junger Generationen reagiert. Steffen Schindler erklärt dabei eindrucksvoll, warum deutsche Weine heute mehr denn je für Qualität und Nachhaltigkeit stehen müssen. Die Premiere von „Kork & Schrauber“ schlägt somit die perfekte Brücke zwischen traditionellem Handwerk und modernem globalen Marketing. Ein tiefgründiger Talk, der Lust auf das nächste Glas Wein und die Geschichten dahinter macht. Schindler liefert Antworten aus erster Hand – fundiert, ehrlich und mit einer Prise Humor.

Ein Muss für alle, die Wein nicht nur trinken, sondern die Branche verstehen wollen. Die zehn Folgen der ersten Staffel des neuen Weinpodcasts der Rhein-Zeitung erscheinen alle zwei Wochen immer samstags. Jetzt unbedingt reinhören und keine Folge mehr verpassen.

„Kork & Schrauber“

Folge 1, 25. April: Zur Lage des Deutschen Weins – Steffen Schindler

Folge 2, 9. Mai: Aufsteiger am Mittelrhein – Christina Muders vom Weingut Fetz

Folge 3, 23. Mai: Wein, Kirche und Kellergeheimnisse – die Bischöflichen Weingüter Trier

Folge 4, 6. Juni: Deutscher Freundeskreis der Weinetiketten-Sammler – Prof. Euler

Folge 5, 20. Juni: Gelebte Nachhaltigkeit im Weinbau – Sonja Ostermayer

Folge 6, 4. Juli: Kein Wein – Alternative zum entalkoholisierten Wein – Wolfgang Schäfer

Folge 7, 18. Juli: Neu an der Saar – Peter Thehlen, Weinmanufaktur Petershof

Folge 8, 1. August: Neuerfindung nach der Katastrophe an der Ahr – Oliver Swiatek

Folge 9, 15. August: Anarchistischer Wein – Florian Weingart

Folge 10, 29. August: Renommee von der Nahe Stefan Rumpf vom Weingut Kruger-Rumpf

Alle Folgen gibt es unter www.rhein-zeitung.de/korkschrauber