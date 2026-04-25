In der ersten Episode des neuen Weinpodcasts „Kork & Schrauber“ der Rhein-Zeitung blicken die Hosts, Kristine Bäder und René Harth, hinter die Kulissen des Deutschen Weininstituts (DWI) in Bodenheim. Das DWI bewirbt den deutschen Wein im In- und Ausland. Gerade sind aber die Zeiten für die deutschen Winzerinnen und Winzer alles andere als rosig.
Die Hosts haben sich Steffen Schindler als Gesprächspartner ins Podcaststudio der Rhein-Zeitung eingeladen. Er ist langjähriger Marketingleiter des DWI, der wie kaum ein anderer weiß, wie man Riesling, Spätburgunder & Co. weltweit ins Rampenlicht rückt. Er schildert im Gespräch nicht nur, wie sich das DWI finanziert und welche kreativen Strategien den Inlandsabsatz ankurbeln sollen, sondern gibt auch Einblick in seinen Weg zum DWI.
Im Gespräch geht es um unterhaltsame Anekdoten aus Schindlers Berufsleben und um spannende Analysen zur Weltpolitik: Sind Abkommen mit dem Mercosur oder der Markteintritt in Indien echte Wachstumschancen für unsere Winzer oder doch wieder nur bürokratische Hürden?
Darüber hinaus beleuchtet die Folge, wie die Branche auf den Weltmarkt und ein verändertes Konsumverhalten junger Generationen reagiert. Steffen Schindler erklärt dabei eindrucksvoll, warum deutsche Weine heute mehr denn je für Qualität und Nachhaltigkeit stehen müssen. Die Premiere von „Kork & Schrauber“ schlägt somit die perfekte Brücke zwischen traditionellem Handwerk und modernem globalen Marketing. Ein tiefgründiger Talk, der Lust auf das nächste Glas Wein und die Geschichten dahinter macht. Schindler liefert Antworten aus erster Hand – fundiert, ehrlich und mit einer Prise Humor.
Ein Muss für alle, die Wein nicht nur trinken, sondern die Branche verstehen wollen. Die zehn Folgen der ersten Staffel des neuen Weinpodcasts der Rhein-Zeitung erscheinen alle zwei Wochen immer samstags. Jetzt unbedingt reinhören und keine Folge mehr verpassen.
„Kork & Schrauber“
Folge 1, 25. April: Zur Lage des Deutschen Weins – Steffen Schindler
Folge 2, 9. Mai: Aufsteiger am Mittelrhein – Christina Muders vom Weingut Fetz
Folge 3, 23. Mai: Wein, Kirche und Kellergeheimnisse – die Bischöflichen Weingüter Trier
Folge 4, 6. Juni: Deutscher Freundeskreis der Weinetiketten-Sammler – Prof. Euler
Folge 5, 20. Juni: Gelebte Nachhaltigkeit im Weinbau – Sonja Ostermayer
Folge 6, 4. Juli: Kein Wein – Alternative zum entalkoholisierten Wein – Wolfgang Schäfer
Folge 7, 18. Juli: Neu an der Saar – Peter Thehlen, Weinmanufaktur Petershof
Folge 8, 1. August: Neuerfindung nach der Katastrophe an der Ahr – Oliver Swiatek
Folge 9, 15. August: Anarchistischer Wein – Florian Weingart
Folge 10, 29. August: Renommee von der Nahe Stefan Rumpf vom Weingut Kruger-Rumpf
Alle Folgen gibt es unter www.rhein-zeitung.de/korkschrauber