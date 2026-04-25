Podcastfamilie wächst weiter Neuer RZ-Weinpodcast „Kork & Schrauber“ ab jetzt online 25.04.2026, 06:00 Uhr

i Kristine Bäder und René Harth sind die Hosts im neuen Weinpodcast der Rhein-Zeitung "Kork & Schrauber". Kevin Rühle

Traditionelle Winzerbetriebe, die seit Generationen in Familienhand sind, mutige Quereinsteiger, die neue Wege gehen, die Steilhänge an Rhein und Mosel, die ihresgleichen suchen. Wir widmen dem Thema Weinbau ab sofort einen eigenen Podcast.

Die Podcastfamilie der Rhein-Zeitung hat mit „Kork & Schrauber – dem RZ-Weinpodcast“ weiteren Zuwachs bekommen. „In einer Region wie unserer, in der man am Thema Weinbau definitiv nicht vorbeikommt, ist für uns nur logisch, dieses Thema auch in einem Podcast abzubilden“, betont Chefredakteur Lars Hennemann.







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