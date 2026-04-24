Meinung zu Atomkraft
Haben wir aus Tschernobyl nichts gelernt?
Kathrin Hohberger
Kathrin Hohberger
Jens Weber

Der Super-GAU von Tschernobyl schreckte vor 40 Jahren die Welt auf, heute schlagen Konservative ein Zurück zur Atomkraft vor. Die Debatte über den Ausstieg vom Ausstieg ist eine rein populistische, kommentiert Redakteurin Kathrin Hohberger.

Lesezeit 2 Minuten
Vor 40 Jahren passierte der GAU in Tschernobyl – der größte anzunehmende Unfall. Ich war gerade neun Jahre alt, als die Wolke auf uns zukam. Wir Kinder durften nicht mehr auf Spielplätzen toben, meine Eltern studierten mit ernster Miene Becquerel-Tabellen, um danach zu entscheiden, was wir essen durften und was nicht.

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