Umfrage der Gewerkschaft GEW So schlimm ist die Lage an den Förderschulen im Land Bastian Hauck

Hannah Klein 24.04.2026, 15:28 Uhr

i Raumnot, Personalmangel und steigende Anforderungen bringen Förderschulen im Land und die Beschäftigten in ganz Rheinland-Pfalz an ihre Grenzen. Die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft hat eine Umfrage an den Förderschulen durchgeführt - und nun die Ergebnisse vorgestellt. Holger Hollemann/dpa

Es geht um zu wenig Platz, zu wenig Personal und eine Schülerschaft, die sich verändert. Die Missstände an Förderschulen wie der Don-Bosco-Schule sind kein Einzelfall. Das zeigt eine landesweite Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Personalmangel, Raumnot sowie Schülerinnen und Schüler mit einem immer komplexer werdenden Förderbedarf: Die Förderschulen in Rheinland-Pfalz stehen vor großen Herausforderungen. Eine aktuelle landesweite Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), bei der 40 Förderschulen (von 132 insgesamt im Schuljahr 2025/2026) mitgemacht haben und deren Ergebnisse anonymisiert wurden, zeichnet ein eindeutiges und alarmierendes Bild: ...







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