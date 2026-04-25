Statt DRK und Caritas
Großkonzern soll Flüchtlinge in RLP betreuen
Die Entscheidung des Landes, bei der Flüchtlingshilfe auf ein Privatunternehmen zurückzugreifen, führt zu Kritik. (Archivbild)
Die Entscheidung des Landes, bei der Flüchtlingshilfe auf ein Privatunternehmen zurückzugreifen, führt zu Kritik. (Archivbild)
Julian Stratenschulte/dpa

Wird Flüchtlingshilfe zu einem Geschäft? Das Land beauftragt einen privaten Anbieter damit. Wohlfahrtsverbände warnen vor Einschnitten bei Betreuung und Versorgung.

Lesezeit 4 Minuten
Mit Asylbewerbern Geld verdienen: Rund um die Betreuung von Flüchtlingen hat sich eine regelrechte Industrie entwickelt. Private Unternehmen betreiben Unterkünfte, bieten Dienste von Verpflegung bis zur medizinischen Hilfe an. Auch in den rheinland-pfälzischen Aufnahmeeinrichtungen sind in einigen Bereichen bereits kommerzielle Anbieter tätig.

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Rheinland-PfalzSoziales

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