Statt DRK und Caritas Großkonzern soll Flüchtlinge in RLP betreuen Bernd Wientjes 25.04.2026, 07:00 Uhr

i Die Entscheidung des Landes, bei der Flüchtlingshilfe auf ein Privatunternehmen zurückzugreifen, führt zu Kritik. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Wird Flüchtlingshilfe zu einem Geschäft? Das Land beauftragt einen privaten Anbieter damit. Wohlfahrtsverbände warnen vor Einschnitten bei Betreuung und Versorgung.

Mit Asylbewerbern Geld verdienen: Rund um die Betreuung von Flüchtlingen hat sich eine regelrechte Industrie entwickelt. Private Unternehmen betreiben Unterkünfte, bieten Dienste von Verpflegung bis zur medizinischen Hilfe an. Auch in den rheinland-pfälzischen Aufnahmeeinrichtungen sind in einigen Bereichen bereits kommerzielle Anbieter tätig.







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