Wird Flüchtlingshilfe zu einem Geschäft? Das Land beauftragt einen privaten Anbieter damit. Wohlfahrtsverbände warnen vor Einschnitten bei Betreuung und Versorgung.
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Mit Asylbewerbern Geld verdienen: Rund um die Betreuung von Flüchtlingen hat sich eine regelrechte Industrie entwickelt. Private Unternehmen betreiben Unterkünfte, bieten Dienste von Verpflegung bis zur medizinischen Hilfe an. Auch in den rheinland-pfälzischen Aufnahmeeinrichtungen sind in einigen Bereichen bereits kommerzielle Anbieter tätig.