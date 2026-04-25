Manchmal nimmt das Glück Umwege: Mit seinem brandneuen Album „Hotel“ kommt der Singer-Songwriter im September zum VR-Kaiserfestival nach Koblenz – und blickt vorab im Gespräch offen auf Karriere, Krisen und neue Songs.
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Johannes Oerding, aufgewachsen im kleinen Örtchen Kapellen am Niederrhein, zählt heute zu den erfolgreichsten Singer-Songwritern Deutschlands – mit tiefgründigen Texten, emotionalen Balladen und Hits, die auf großen Bühnen und in den Herzen seiner Fans nachhallen.