Wer bekommt das Bildungsministerium? Darum wird gerade zwischen CDU und SPD hart verhandelt. Mitten hinein platzt Vorfall um die manipulierte Ausschreibung von Schulsoftware auf Kosten des Steuerzahlers. Im Zentrum steht ein Abteilungsleiter.
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Hat ein Abteilungsleiter im Mainzer Bildungsministerium bei der Ausschreibung von Schulsoftware seinen Favoriten durchgedrückt, obwohl die Wettbewerber deutlich günstigere Angebote abgegeben haben? Diesen Verdacht legen brisante Dokumente nahe, die unserer Zeitung exklusiv vorliegen.