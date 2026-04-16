Büffeln, was das Zeug hält – und am Ende doch Sitzenbleiben. Schon in der Grundschule kann das passieren. Was macht das mit dem Selbstwertgefühl? Schulpsychologinnen erklären, was das Hockenbleiben eigentlich für die Kinder bedeutet.
Lesezeit 4 Minuten
Schlechte Bewertungen, Frust und am Ende vielleicht Sitzenbleiben: Mehr als 4500 Kinder haben laut einer Statistik des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums zu Beginn dieses Schuljahres eine Klasse in der Grundschule wiederholt. Doch hinter dieser Zahl steckt viel mehr – es geht nämlich um Kinder, die vielleicht das Gefühl haben, gescheitert zu sein.