Schauspielpremiere in Koblenz „Laufen“: Schritt für Schritt zurück ins Leben Claus Ambrosius 16.04.2026, 00:00 Uhr

i Kann man vor Trauer davonrennen? Auch davon handelt "Laufen", ein Monolog nach dem Roman von Isabel Bogdan (Bühnenfassung Markolf Naujoks) am Theater Koblenz (Szenenfoto mit Isabel Mascarenhas). Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Wie weiterleben nach dem Suizid des geliebten Partners? Das Theater Koblenz bringt Isabel Bogdans Bestseller „Laufen“ als intensiven Monolog auf die Bühne – körperlich fordernd, sprachlich präzise und ohne vorschnelle Trostversprechen.

Es sind Fragen, über die die meisten Menschen nicht gern nachdenken. Was wird aus dem eigenen Leben, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist? Wie lässt sich nach einem solchen Verlust überhaupt weiterleben? Isabel Bogdans Roman „Laufen“ wurde 2019 auch deshalb zum Bestseller, weil er diese Grenzbereiche des Daseins mit großer Genauigkeit beobachtet und in einer verblüffend alltäglichen Sprache freilegt.







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