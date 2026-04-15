Ermittlungen kurz vor dem Ende Fall Amy Lopez: Verdacht hat sich weiter erhärtet Tim Kosmetschke 15.04.2026, 16:00 Uhr

Wann beginnt der Prozess gegen den 81-Jährigen, der vor mehr als 30 Jahren die US-Touristin Amy Lopez in der Festung Ehrenbreitstein getötet haben soll? Das steht noch nicht fest – aber der Termin scheint näher zu rücken, wie unsere Nachfrage ergab.

Gut zwei Monate nach der Festnahme im Mordfall Amy Lopez sind die Ermittlungen nahezu abgeschlossen – und sie haben den dringenden Tatverdacht gegen den 81-Jährigen, der am 23. Februar in einem Seniorenheim im Raum Koblenz verhaftet wurde, weiter erhärtet.







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