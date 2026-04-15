Meinung zu Warkens Sparpaket Nicht mehr als die Pflaster eines Quacksalbers Christian Kunst 15.04.2026, 14:38 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber

20 Milliarden Euro will Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mit diversen Eingriffen ins Gesundheitssystem sparen. Der Widerstand dagegen ist schon jetzt groß. Der ist berechtigt, meint Redakteur Christian Kunst.

Vieles spricht dafür, dass Nina Warken in die Geschichte eingehen wird als weitere Ministerin, die nur am Gesundheitssystem herumgedoktert hat, anstatt es endlich zu reformieren. Ihre Pläne für eine 20-Milliarden-Euro-Rosskur sind allein aus der puren Finanznot der Kassen geboren.







Artikel teilen

Artikel teilen