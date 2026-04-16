In der Sayner Hütte in Bendorf Kunst trifft Handwerk bei der Werte-Messe 16.04.2026, 07:00 Uhr

i Hut gefällig? Bei der Werte-Messe kommen in der Sayner Hütte wieder zahlreiche Aussteller aus den Bereichen (Kunst-)Handwerk und Kulinarik zusammen. Viviane Huras

Kunst, Handwerk und Kulinarik: Das sind die Zutaten der Werte-Messe, bei der am letzten Aprilwochenende wieder Aussteller aus ganz Deutschland ihr Können ins Schaufenster stellen. Was bei der diesjährigen Ausgabe zu sehen ist.

„Hier erwecken und fördern Aussteller Interesse, Neugier und Austausch, entdecken Besucher Geschichte, Können und besondere Fähigkeiten.“ So umreißt Gernot Kallweit in aller Kürze die von ihm organisierte Werte-Messe, die am 25. und 26. April in ihre achte Ausgabe startet.







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