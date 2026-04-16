Kunst, Handwerk und Kulinarik: Das sind die Zutaten der Werte-Messe, bei der am letzten Aprilwochenende wieder Aussteller aus ganz Deutschland ihr Können ins Schaufenster stellen. Was bei der diesjährigen Ausgabe zu sehen ist.
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„Hier erwecken und fördern Aussteller Interesse, Neugier und Austausch, entdecken Besucher Geschichte, Können und besondere Fähigkeiten.“ So umreißt Gernot Kallweit in aller Kürze die von ihm organisierte Werte-Messe, die am 25. und 26. April in ihre achte Ausgabe startet.