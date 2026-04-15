Haus der Geschichte Bonn
Warum ein schlammbeschmierter Gaszähler im Museum steht
Der Gaszähler erinnert an die Flutkatastrophe im Ahrtal und ist im Raum mit Bezug auf den Klimawandel ausgestellt.
Der Gaszähler erinnert an die Flutkatastrophe im Ahrtal und ist im Raum mit Bezug auf den Klimawandel ausgestellt.
Niklas Oster/EVM

Als 2021 die Flutwelle durch das Ahrtal raste, wurde auch das örtliche Erdgasnetz zerstört. Die Gaszähler in den angeschlossenen Häusern blieben stehen. Ein solches Gerät ist im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen. Das ist die Geschichte dahinter.

Lesezeit 1 Minute
In der seit einigen Monaten zu sehenden neuen Dauerausstellung im Bonner Haus der Geschichte nimmt die Ahrflut breiten Raum ein. Diverse Exponate erinnern an die Katastrophe vom Sommer 2021, unter anderem schlammverschmierte Feuerwehrstiefel, eine Puppe, ein Fotoalbum – und ein Gaszähler.

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Rheinland-PfalzZeitgeschichte

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