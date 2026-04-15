Warum ein schlammbeschmierter Gaszähler im Museum steht
Als 2021 die Flutwelle durch das Ahrtal raste, wurde auch das örtliche Erdgasnetz zerstört. Die Gaszähler in den angeschlossenen Häusern blieben stehen. Ein solches Gerät ist im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen. Das ist die Geschichte dahinter.
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In der seit einigen Monaten zu sehenden neuen Dauerausstellung im Bonner Haus der Geschichte nimmt die Ahrflut breiten Raum ein. Diverse Exponate erinnern an die Katastrophe vom Sommer 2021, unter anderem schlammverschmierte Feuerwehrstiefel, eine Puppe, ein Fotoalbum – und ein Gaszähler.