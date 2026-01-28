Träge und behäbig: Dieser Ruf haftete dem Beschaffungsamt der Bundeswehr lange an. Inzwischen gilt die Koblenzer Riesenbehörde als Motor der Zeitenwende. Dennoch bestehe Reformbedarf, findet der Verteidigungsminister. Was macht das Amt überhaupt?
Lesezeit 4 Minuten
In den meisten Teilen Deutschlands wird man mit der bundeswehrtypisch unhandlichen Abkürzung BAAINBw wenig anfangen können. In und um Koblenz ist das anders. Hier leben und arbeiten so viele Mitarbeiter des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, dass wohl so ziemlich jeder eine Person kennt, die in Diensten des „Beschaffungsamts“ steht oder stand.