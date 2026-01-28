Debatte um Beschaffungsamt
Was das BAAINBw tut – und wie schnell es dabei ist
Wenn die Bundeswehr Wehrgerät bestellt, laufen hier die Fäden zusammen: beim BAAINBw in Koblenz. Die Behördenleitung sitzt in der sogenannten Rheinliegenschaft, dem ehemaligen Sitz des Oberpräsidenten der preußischen Regierung der Rheinprovinz, direkt an der malerischen Rheinpromenade.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Träge und behäbig: Dieser Ruf haftete dem Beschaffungsamt der Bundeswehr lange an. Inzwischen gilt die Koblenzer Riesenbehörde als Motor der Zeitenwende. Dennoch bestehe Reformbedarf, findet der Verteidigungsminister. Was macht das Amt überhaupt?

Lesezeit 4 Minuten
In den meisten Teilen Deutschlands wird man mit der bundeswehrtypisch unhandlichen Abkürzung BAAINBw wenig anfangen können. In und um Koblenz ist das anders. Hier leben und arbeiten so viele Mitarbeiter des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, dass wohl so ziemlich jeder eine Person kennt, die in Diensten des „Beschaffungsamts“ steht oder stand.

