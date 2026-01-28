Einsatz für Ärzte ohne Grenzen
Sudan: Wie eine Westerwälderin im Kriegsgebiet hilft
Jana Kuchheuser vor einem der mobilen Kliniken im Flüchtlingscamp bei Damazin.
Suh Fuh

Jana Kuchheuser hilft dort, wo andere flüchten: im Sudan. Seit 2023 wütet der Krieg in dem afrikanischen Land. Die 49-Jährige aus Breitscheid im Kreis Neuwied über ihren Einsatz, Drohnenangriffe und die dramatische Lage der Bevölkerung.

Lesezeit 4 Minuten
Als am 6. Dezember eine Drohne im Osten des Sudans ein Elektrizitätswerk trifft, fallen in der Stadt Damazin für elf Tage Strom und Wasser aus. Krankenhäuser arbeiten im Notbetrieb, Wasserpumpen stehen still, Zehntausende Menschen haben kein sauberes Trinkwasser mehr.

