Reorganisation des BAAINBw MdBs warnen vor Zersplitterung des Beschaffungsamts Tim Kosmetschke 27.01.2026, 16:30 Uhr

i Hier laufen die Fäden im Beschaffungswesen der Bundeswehr zusammen: der Altbautrakt des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) im ehemaligen preußischen Regierungsgebäude am Koblenzer Rheinufer. Führt eine Neuorganisation des Amtes zu einer Zersplitterung? Bundestagsabgeordnete aus der Region sind alarmiert. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Dass sich MdBs von CDU und SPD zusammentun, kommt eher selten vor – selbst in GroKo-Zeiten. Entsprechend groß müssen also die Sorgen der Parlamentarier aus RLP sein, die gemeinsam an Boris Pistorius schreiben. Es geht um die Zukunft des BAAINBw.

Im Beschaffungswesen der Bundeswehr laufen alle wesentlichen Fäden in Koblenz zusammen – im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will das Riesenamt neu strukturieren, ein Konzept für die Reorganisation soll Staatssekretär Jens Plötner bis Mai ausarbeiten.







