Raub im Rhein-Lahn-Kreis
78-Jähriges Opfer beschreibt Überfall als laienhaft
Drei Männer und eine Frau sollen eine 78-Jährige und ihren Sohn überfallen und ausgeraubt haben. Zeugenaussagen der Polizsitinnen zufolge, die in dem Fall ermittelt haben, sollen sich die mutmaßlichen Täter dabei wohl Laienhaft angestellt haben.
Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Drei Männer sollen im April 2025 eine Seniorin und ihren Sohn im Rhein-Lahn-Kreis überfallen und Diebesgut im Wert von 100.000 Euro erbeutet haben. Am vierten Prozesstag gaben drei Polizistinnen im Zeugenstand Einblicke in die Ermittlungen.

Am Koblenzer Landgericht ist der Prozess um einen schweren Raubüberfall auf eine 78-jährige Frau und ihren Sohn im Rhein-Lahn-Kreis fortgesetzt worden. Auf der Anklagebank sitzen drei Männer im Alter von 52, 57 und 60 Jahren. Am vierten Prozesstag sagten drei Polizeibeamte als Zeugen aus, die entweder kurz nach der mutmaßlichen Tat oder im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen an dem Fall beteiligt waren.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzJustiz

