Nach der Deutschen Polizeigewerkschaft meldet sich die mitgliederstarke Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu den Plänen der Landesregierung, mehr Polizei an Brennpunktschulen zu schicken, zu Wort. Differenziert – und dennoch klar.
Nach der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) äußert sich auch die mitgliederstarke Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisch zu den Plänen des Bildungs- und Innenministeriums, mehr Polizei an die Schulen zu schicken. GdP-Landeschefin Aline Raber sagt unserer Zeitung: „Polizistinnen und Polizisten sind für Gefahrenabwehr, Strafverfolgung, Deeskalation und Prävention ausgebildet, nicht für pädagogische Kernarbeit.