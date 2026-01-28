GdP zu Polizei an Schulen „Polizisten nicht für pädagogische Arbeit ausgebildet“ Bastian Hauck 28.01.2026, 15:26 Uhr

i Es rumort an den rheinland-pfälzischen Schulen: Immer mehr Schulen melden sich mit erschreckenden Nachrichten, berichten von auffälligen bis aggressiven Schülern sowie respektlosem Verhalten bis hin zu Bedrohungen von Lehrern. Lino Mirgeler/dpa

Nach der Deutschen Polizeigewerkschaft meldet sich die mitgliederstarke Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu den Plänen der Landesregierung, mehr Polizei an Brennpunktschulen zu schicken, zu Wort. Differenziert – und dennoch klar.

Nach der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) äußert sich auch die mitgliederstarke Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisch zu den Plänen des Bildungs- und Innenministeriums, mehr Polizei an die Schulen zu schicken. GdP-Landeschefin Aline Raber sagt unserer Zeitung: „Polizistinnen und Polizisten sind für Gefahrenabwehr, Strafverfolgung, Deeskalation und Prävention ausgebildet, nicht für pädagogische Kernarbeit.







