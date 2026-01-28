GdP zu Polizei an Schulen
„Polizisten nicht für pädagogische Arbeit ausgebildet“
Es rumort an den rheinland-pfälzischen Schulen: Immer mehr Schulen melden sich mit erschreckenden Nachrichten, berichten von auffälligen bis aggressiven Schülern sowie respektlosem Verhalten bis hin zu Bedrohungen von Lehrern.
Lino Mirgeler/dpa

Nach der Deutschen Polizeigewerkschaft meldet sich die mitgliederstarke Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu den Plänen der Landesregierung, mehr Polizei an Brennpunktschulen zu schicken, zu Wort. Differenziert – und dennoch klar.

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) äußert sich auch die mitgliederstarke Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisch zu den Plänen des Bildungs- und Innenministeriums, mehr Polizei an die Schulen zu schicken. GdP-Landeschefin Aline Raber sagt unserer Zeitung: „Polizistinnen und Polizisten sind für Gefahrenabwehr, Strafverfolgung, Deeskalation und Prävention ausgebildet, nicht für pädagogische Kernarbeit.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten