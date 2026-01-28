In Koblenz steht ein Mann vor Gericht, der seine Ex-Partnerin im Juli 2025 erstochen und in seiner Garage einbetoniert haben soll. Wie die Tat aufgedeckt und der 32-Jährige zum Beschuldigten wurde, erklärten Kriminalbeamte am zweiten Prozesstag.
Ein 32-Jähriger soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Bad Neuenahr-Ahrweiler erstochen und anschießend in einem Nebenraum seiner Garage einbetoniert haben. Die Motive sollen laut Staatsanwaltschaft unter anderem eine neue Sorgerechtsregelung für den gemeinsamen Sohn sowie finanzielle Forderungen der Frau gewesen sein.