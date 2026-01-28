Mord in Bad Neuenahr-Ahrweiler 32-Jähriger bricht im Gerichtssaal in Tränen aus Kim Fauss 28.01.2026, 15:55 Uhr

i Die Gruppe Feministas Koblenz hatte am Abend vor dem Prozessauftakt zum Gedenken an das Opfer aufgerufen. Vor Gericht steht ein 32-Jähriger, der im Juli 2025 seine Noch-Ehefrau erstochen und anschließend einbetoniert haben soll. Ingo Beller

In Koblenz steht ein Mann vor Gericht, der seine Ex-Partnerin im Juli 2025 erstochen und in seiner Garage einbetoniert haben soll. Wie die Tat aufgedeckt und der 32-Jährige zum Beschuldigten wurde, erklärten Kriminalbeamte am zweiten Prozesstag.

Ein 32-Jähriger soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Bad Neuenahr-Ahrweiler erstochen und anschießend in einem Nebenraum seiner Garage einbetoniert haben. Die Motive sollen laut Staatsanwaltschaft unter anderem eine neue Sorgerechtsregelung für den gemeinsamen Sohn sowie finanzielle Forderungen der Frau gewesen sein.







