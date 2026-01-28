Stellenabbau in Koblenz
Das sagt der Zweirad-Verbandschef zur Krise bei Canyon
Canyon setzt auf Direktverbrieb, die Fahrräder werden verpackt und zum Kunden verschickt. Im verbesserten Kundenservice sieht Branchenkenner Burkhard Stork einen Weg auf der Krise.
Irmo Keizer/TAB/Canyon Bicycles

Der geplante Stellenabbau bei Canyon zieht Kreise. Wird der Koblenzer Fahrradhersteller wieder aus der Krise herausfinden? Zweirad-Verbandschef Burkhard Stork ist optimistisch – für Canyon, aber auch für die gesamte Branche. Seine Einschätzungen.

Lesezeit 3 Minuten
Als Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) vertritt Burkhard Stork die Interessen von rund 130 Mitgliedsunternehmen. Das Radfahren als Kernelement einer nachhaltigen Mobilität zu stärken gehört zu seinen Kernaufgaben. Schon qua Amt also ein Kämpfer für seine Sache, hat sich Stork aber auch einen realistischen Blick auf die Entwicklungen in der Branche bewahrt.

