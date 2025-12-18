Blick auf Bahnprojekte in RLP Was bedeutet Infrastruktur-Zukunftsgesetz fürs Land? Bastian Hauck 18.12.2025, 15:19 Uhr

i Einer der neuen elektrischen Triebwagenzüge fährt auf der Strecke der Ahrtalbahn in den Bahnhof Dernau ein. Die von der Flut im Ahrtal zerstörte Ahrtalbahn wurde nach vier Jahren Wiederaufbauzeit kürzlich wieder eröffnet. Thomas Frey/dpa

Die Bundesregierung will Infrastrukturprojekte beschleunigen und schwächt dafür zahlreiche Regelungen zum Umweltschutz ab. Was bedeutet das für Bahn-Reaktivierungs- und Elektrifizierungsprojekte in Rheinland-Pfalz? Wir haben nachgefragt.

Die schwarz-rote Bundesregierung will den Ausbau von Infrastrukturvorhaben wie Autobahnen und Schienen beschleunigen. Wie das Bundeskabinett am Mittwoch beschloss, sollen wichtige Infrastrukturprojekte wie Schienen, Autobahnen, Brücken sowie Wasserstraßen künftig den Status des „überragenden öffentlichen Interesses“ erhalten und bei Abwägungsentscheidungen bevorzugt behandelt werden.







