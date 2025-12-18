Was bedeutet Infrastruktur-Zukunftsgesetz fürs Land?

Die Bundesregierung will Infrastrukturprojekte beschleunigen und schwächt dafür zahlreiche Regelungen zum Umweltschutz ab. Was bedeutet das für Bahn-Reaktivierungs- und Elektrifizierungsprojekte in Rheinland-Pfalz? Wir haben nachgefragt.
Die schwarz-rote Bundesregierung will den Ausbau von Infrastrukturvorhaben wie Autobahnen und Schienen beschleunigen. Wie das Bundeskabinett am Mittwoch beschloss, sollen wichtige Infrastrukturprojekte wie Schienen, Autobahnen, Brücken sowie Wasserstraßen künftig den Status des „überragenden öffentlichen Interesses“ erhalten und bei Abwägungsentscheidungen bevorzugt behandelt werden.