Neue Regel in Rheinland-Pfalz Dürfen AfD-Mitglieder nicht mehr Bürgermeister werden? Sebastian Stein 18.12.2025, 16:00 Uhr

i Das rheinland-pfälzische Innenministerium will seit Sommer AfD-Mitglieder als neue Polizisten oder Lehrer im Staatsdienst möglichst verhindern. Wie jetzt klar wird, könnte die Vorschrift auch Auswirkungen auf Bürgermeisterwahlen im ganzen Land haben (Symbolfoto). Fabian Sommer. picture alliance/dpa

Das rheinland-pfälzische Innenministerium will seit Sommer AfD-Mitglieder als neue Polizisten oder Lehrer im Staatsdienst möglichst verhindern. Wie jetzt klar wird, könnte die Vorschrift auch Auswirkungen auf Bürgermeisterwahlen im ganzen Land haben.

Vor einem halben Jahr sorgte eine neue Regel des rheinland-pfälzischen Innenministeriums bundesweit für Schlagzeilen. Fortan sollten keine AfD-Mitglieder mehr in den Staatsdienst eingestellt werden, hieß es damals von Innenminister Michael Ebling (SPD).







