Urteil am Landgericht Koblenz Reisebus beschossen: Täter müssen hinter Gitter Kim Fauss 18.12.2025, 17:13 Uhr

i Am Landgericht Koblenz wurden nach einem monatelangen Prozess nun fünf Männer zu Freiheitsstrafen verurteilt. Im Prozess ging es um Schüsse auf einen Reisebus auf der A3 bei Dernbach. (Symbolfoto) David-Wolfgang Ebener. picture alliance/dpa

Fünf Männer sollen im Februar auf der A3 im Westerwald auf einen fahrenden Reisebus geschossen haben. Am Landgericht Koblenz sind sie nun allesamt zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Details und Hintergründe.

Im Februar soll eine Gruppe auf der A3 in der Nähe von Dernbach (Westerwald) auf einen Reisebus geschossen haben. Der Prozess, der im August begann, fand nun ein Ende am Landgericht Koblenz – die fünf angeklagten Männer im Alter zwischen 38 und 44 Jahren sind verurteilt worden.







