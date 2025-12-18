Auf Autobahn bei Trier Bundespolizisten fingieren Kontrolle für Heiratsantrag 18.12.2025, 15:13 Uhr

i Die Bundespolizei half einem Trierer bei seinem Heiratsantrag (Symbolfoto). Martin Schutt. picture alliance / dpa

Einen unerwartet romantischen Ausgang fand eine Personenkontrolle der Bundespolizei auf der A64 bei Trier: Der kontrollierten Frau wurde ein Heiratsantrag gemacht. Wie es dazu kam.

In der Nähe von Trier hat die Bundespolizei bei einem Heiratsantrag mitgewirkt. Auf Bitten eines Trierer Bürgers haben die Beamten seine Angebetete einer fingierten Personenkontrolle auf der A64 unterzogen, wie die Bundespolizei mitteilt. „Eine außergewöhnliche Frau verdient einen außergewöhnlichen Heiratsantrag“, habe der junge Mann im Vorfeld gesagt.







