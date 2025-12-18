Prozessauftakt in Koblenz 78-Jährige überfallen und 100.000 Euro erbeutet? Kim Fauss 18.12.2025, 12:09 Uhr

i Drei Männer sollen eine 78-Jährige und ihren Sohn überfallen, verletzt und ausgeraubt haben. Am Landgericht Koblenz ist nun der Prozess angelaufen. (Symbolfoto) Peter Steffen. Peter Steffen/dpa/Peter Steffen

Am Landgericht Koblenz startet der Prozess um einen Überfall, der sich im April im Rhein-Lahn-Kreis ereignet haben soll. Drei Männer sollen eine 78-Jährige und ihren Sohn angegriffen und Beute im Wert von 100.000 Euro gemacht haben.

Drei Männer und eine unbekannte Mittäterin sollen am 5. April in einer Stadt im Rhein-Lahn-Kreis eine 78-jährige Frau und ihren Sohn in einem Haus angegriffen, gefesselt und ausgeraubt haben. Dabei sollen sie laut Staatsanwaltschaft Handys, Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 100.







