Rheinland-Pfalz hat Vorsitz Was bedeutet Regierungswechsel in Mainz für die MPK? Tim Kosmetschke 02.04.2026, 06:00 Uhr

i MPK-Vorsitzender Alexander Schweitzer und der Co-Vorsitzende Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, bei der jüngsten Zusammenkunft der MPK in Berlin. In Rheinland-Pfalz steht ein Regierungswechsel bevor, Gordon Schnieder übernimmt das Amt voraussichtlich im Mai. Plant er organisatorische oder inhaltliche Verschiebungen in Sachen MPK? Bernd von Jutrczenka. picture alliance/dpa

In der sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz koordinieren sich die Bundesländer in politischen Fragen – und treten dann dem Bund gegenüber. Rheinland-Pfalz führt derzeit den Vorsitz. Wie geht es dabei in Zeiten des Regierungswechsels weiter?

Nicht nur wegen der Osterferien ist es derzeit ruhig im Mainzer Regierungsviertel. Die Landesregierung befindet sich seit der Landtagswahl in einer Phase des Interregnums – Sondierungen über eine neue, CDU-geführte Regierung haben begonnen. Noch ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) im Amt, am 18.







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