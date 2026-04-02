Rheinland-Pfalz hat Vorsitz
Was bedeutet Regierungswechsel in Mainz für die MPK?
MPK-Vorsitzender Alexander Schweitzer und der Co-Vorsitzende Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, bei der jü
MPK-Vorsitzender Alexander Schweitzer und der Co-Vorsitzende Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, bei der jüngsten Zusammenkunft der MPK in Berlin. In Rheinland-Pfalz steht ein Regierungswechsel bevor, Gordon Schnieder übernimmt das Amt voraussichtlich im Mai. Plant er organisatorische oder inhaltliche Verschiebungen in Sachen MPK?
Bernd von Jutrczenka. picture alliance/dpa

In der sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz koordinieren sich die Bundesländer in politischen Fragen – und treten dann dem Bund gegenüber. Rheinland-Pfalz führt derzeit den Vorsitz. Wie geht es dabei in Zeiten des Regierungswechsels weiter?

Lesezeit 2 Minuten
Nicht nur wegen der Osterferien ist es derzeit ruhig im Mainzer Regierungsviertel. Die Landesregierung befindet sich seit der Landtagswahl in einer Phase des Interregnums – Sondierungen über eine neue, CDU-geführte Regierung haben begonnen. Noch ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) im Amt, am 18.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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