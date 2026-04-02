In der sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz koordinieren sich die Bundesländer in politischen Fragen – und treten dann dem Bund gegenüber. Rheinland-Pfalz führt derzeit den Vorsitz. Wie geht es dabei in Zeiten des Regierungswechsels weiter?
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Nicht nur wegen der Osterferien ist es derzeit ruhig im Mainzer Regierungsviertel. Die Landesregierung befindet sich seit der Landtagswahl in einer Phase des Interregnums – Sondierungen über eine neue, CDU-geführte Regierung haben begonnen. Noch ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) im Amt, am 18.