Prozessauftakt am Landgericht Die eigenen zweijährigen Söhne in Motel missbraucht? Johannes Mario Löhr 17.12.2025, 18:33 Uhr

i Prozessauftakt am Koblenzer Landgericht: Die Angeklagten mit ihren Verteidigern, Rechtsanwältin Susanne Leyhe und Rechtsanwalt Dieter Keseberg. Johannes Mario Löhr

Zwei Männer sollen laut Anklage zwei Kleinkinder (2) in einem Motel schwer sexuell missbraucht haben. Einer der Männer soll der leibliche Vater der Jungen sein und sie für das Treffen bereitgestellt haben. Der schockierende Prozessauftakt in Koblenz.

Ein erschreckender Prozess um mutmaßlichen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern im Kleinkindalter ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Opfer – zwei Jungen – während der Übergriffe erst zwei Jahre alt gewesen sein.







