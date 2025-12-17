Rechnungshof fordert Stopp Ist Ausbau weiterer Moselschleusen nun doch vom Tisch? Bernd Wientjes 17.12.2025, 19:00 Uhr

Nachdem zwei Mal Schiffe auf der Mosel in Schleusentore gefahren waren, schien klar zu sein: Der Bau einer zweiten Schleusenkammer steht nicht infrage. Nun droht aber doch das Aus des Ausbaus. Wie kommt es dazu? Und wie reagiert Minister Schnieder?

Im Sommer versprach Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), dass er den Ausbau der Moselschleusen mit einer zweiten Schleusenkammer schneller vorantreiben will. Hintergrund war die zweite Havarie eines Schiffes mit einem Schleusentor innerhalb weniger Monate.







