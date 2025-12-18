Ein ganzes Dorf verschwindet Wüstung Rockenfeld: Aufgegeben, verlassen – weltberühmt Tim Saynisch 18.12.2025, 06:00 Uhr

i So sah die Ortsdurchfahrt von Rockenfeld 1969, kurz vor Aufgabe der Siedlung, aus. Stadtarchiv Neuwied

Ein ganzes Dorf, das von der Landkarte verschwindet: Dieses Schicksal ereilte die Gemeinde Rockenfeld in der Nähe von Neuwied in den 1960er-Jahren. Die Geschichte fasziniert bist heute – auch wegen eines weltberühmten Namens. Wir blicken ins Archiv.

In Neuwied erinnert derzeit eine Ausstellung an das in den 1960er-Jahren aufgegebene Dorf Rockenfeld. Damals zu Feldkirchen gehörig, ist Rockenfeld heute eine Wüstung und nur noch wenig erinnert an das damalige Dorfleben. Wer sich dieser Tage auf Spurensuche begeben will, sollte etwas Wagemut mitbringen.







