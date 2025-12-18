Immer wieder Großgewinne Fünf neue Millionäre in Rheinland-Pfalz dank Lotto Tim Kosmetschke 18.12.2025, 08:00 Uhr

i Bis Mitte dieser Woche hatte Lotto Rheinland-Pfalz in diesem Jahr bereits fünf Gewinne über 1 Million Euro zu vermelden, die ins Land gingen. Arne Dedert. picture alliance/dpa

So viel lässt sich schon Mitte Dezember sagen: Das Lotto-Jahr 2025 geht in Rheinland-Pfalz in die Geschichte ein. Denn ein neuer Landesrekord steht zu Buche: 80,4 Millionen Euro. Wie oft es sonst Grund zum Jubeln gab.

Kurz vor Weihnachten klingelte im nördlichen Rheinland-Pfalz mal wieder die Kasse: Ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Raum Koblenz hat 424.000 Euro im Lotto gewonnen. Damit lassen sich sehr viele sehr schöne Geschenke kaufen. Im Jahresverlauf meinte es die Glücksgöttin mit einigen Rheinland-Pfälzern noch sehr viel besser: Bis Mitte dieser Woche hatte Lotto Rheinland-Pfalz in diesem Jahr bereits fünf Gewinne über 1 Million Euro zu vermelden, ...







