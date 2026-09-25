Symptome von Multipler Sklerose können den Alltag und die Lebensqualität stark einschränken. Experte Dieter Pöhlau hat in einem Onlinevortrag unserer Zeitung erklärt, wie sie behandelt werden können. Er ist jetzt online abrufbar.

Multiple Sklerose wird nicht ohne Grund die „Krankheit der tausend Gesichter“ genannt – Verlauf und Symptome sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Neben Schub- und verlaufsmodifizierender Therapie ist die Behandlung der vielfältigen Symptome wichtig: von Fatigue über motorischen Störungen bis hin zu kognitiven Einschränkungen und Depressionen.

Worauf es bei der symptomorientierten Behandlung ankommt, hat jetzt Dieter Pöhlau, Ärztlicher Direktor der Kamillus Klinik Asbach, in einem kostenlosen Onlinevortrag „Symptome behandeln, Lebensqualität verbessern!“ unserer Zeitung erläutert. Dieser wurde als Video aufgezeichnet und ist jetzt online bei unserer Zeitung in der Mediathek von RZ-Forum unter dem Kurzlink ku-rz.de/msvortrag zu finden.