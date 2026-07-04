Ist das nicht bloß ein Problem für Limo-Hersteller? So könnte man denken, aber die geplante Zuckersteuer stößt auch bei Brauereien und Mineralbrunnen in Rheinland-Pfalz auf heftige Ablehnung. So begründen sie es.
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Die von der Bundesregierung geplante Zuckersteuer auf Limonaden und Cola stößt bei etlichen rheinland-pfälzischen Getränkeherstellern auf deutliche Ablehnung. In einem offenen Brief, den bundesweit 300 Unternehmen unterzeichnet haben, warnen die Firmen vor „erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen“, falls die zusätzliche Steuer eingeführt wird.