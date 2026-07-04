Protest der Getränkehersteller Warum sich RLP-Unternehmen gegen Zuckersteuer stellen Rolf Seydewitz 04.07.2026, 06:00 Uhr

i In Berlin gibt es Pläne für eine Zuckersteuer. Die Getränkeindustrie ist alarmiert. Einen offenen Brief haben auch viele Unternehmen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz unterschrieben. Sven Hoppe. Sven Hoppe/dpa

Ist das nicht bloß ein Problem für Limo-Hersteller? So könnte man denken, aber die geplante Zuckersteuer stößt auch bei Brauereien und Mineralbrunnen in Rheinland-Pfalz auf heftige Ablehnung. So begründen sie es.

Die von der Bundesregierung geplante Zuckersteuer auf Limonaden und Cola stößt bei etlichen rheinland-pfälzischen Getränkeherstellern auf deutliche Ablehnung. In einem offenen Brief, den bundesweit 300 Unternehmen unterzeichnet haben, warnen die Firmen vor „erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen“, falls die zusätzliche Steuer eingeführt wird.







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