Protest der Getränkehersteller
Warum sich RLP-Unternehmen gegen Zuckersteuer stellen
In Berlin gibt es Pläne für eine Zuckersteuer. Die Getränkeindustrie ist alarmiert. Einen offenen Brief haben auch viele Unterne
In Berlin gibt es Pläne für eine Zuckersteuer. Die Getränkeindustrie ist alarmiert. Einen offenen Brief haben auch viele Unternehmen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz unterschrieben.
Sven Hoppe. Sven Hoppe/dpa

Ist das nicht bloß ein Problem für Limo-Hersteller? So könnte man denken, aber die geplante Zuckersteuer stößt auch bei Brauereien und Mineralbrunnen in Rheinland-Pfalz auf heftige Ablehnung. So begründen sie es.

Lesezeit 3 Minuten
Die von der Bundesregierung geplante Zuckersteuer auf Limonaden und Cola stößt bei etlichen rheinland-pfälzischen Getränkeherstellern auf deutliche Ablehnung. In einem offenen Brief, den bundesweit 300 Unternehmen unterzeichnet haben, warnen die Firmen vor „erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen“, falls die zusätzliche Steuer eingeführt wird.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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