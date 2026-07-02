Ein Priester des Bistums Trier wird verdächtigt, eine Frau sexuell belästigt zu haben. Das Bistum hat den Fall öffentlich gemacht, gleichwohl vermisst die Opferschutzinitiative Missbit vollständige Transparenz.
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Gegen einen Priester aus dem Bistum Trier laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, weil er eine Frau sexuell belästigt haben soll. Das Bistum hatte darüber Ende vergangener Woche informiert. Ist dieser Schritt des Bistums, die Öffentlichkeit und auch innerhalb der Kirche über den Fall in Kenntnis zu setzen, ein Zeichen für einen Lerneffekt aus dem Umgang und der Aufarbeitung mit und von bisherigen Missbrauchsskandalen?