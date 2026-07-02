Ermittlungen gegen Priester Missbit wirft Bistum Trier mangelnde Transparenz vor Anke Mersmann 02.07.2026, 17:02 Uhr

i Erneut steht ein katholischer Priester aus dem Bistum Trier im Zwielicht: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann. Das Bistum selbst hatte den Fall öffentlich gemacht, Kritiker bezeichnen die Art und Weise als halbherzig. Jens Büttner. picture alliance/dpa

Ein Priester des Bistums Trier wird verdächtigt, eine Frau sexuell belästigt zu haben. Das Bistum hat den Fall öffentlich gemacht, gleichwohl vermisst die Opferschutzinitiative Missbit vollständige Transparenz.

Gegen einen Priester aus dem Bistum Trier laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, weil er eine Frau sexuell belästigt haben soll. Das Bistum hatte darüber Ende vergangener Woche informiert. Ist dieser Schritt des Bistums, die Öffentlichkeit und auch innerhalb der Kirche über den Fall in Kenntnis zu setzen, ein Zeichen für einen Lerneffekt aus dem Umgang und der Aufarbeitung mit und von bisherigen Missbrauchsskandalen?







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